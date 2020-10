“No fui infiel”, 'Chiquis' Rivera responde a ataques tras beso con Mr. Tempo

Ciudad de México.- Hace unos días, la cantante mexicana ‘Chiquis’ Rivera fue captada dándose un beso con el empresario Mr. Tempo, lo que ha causado polémica, pues apenas hace un mes anunció su separación.

Después de que usuarios de redes sociales acusaran a Chiquis de una supuesta infidelidad a su exesposo Lorenzo Méndez, la cantante conversó con la prensa y desmintió los rumores, además, aseguró que no tiene ninguna relación de pareja con Mr. Tempo.

Así mismo, detalló que se encuentra lastimada por lo que han hablado de ella y aseguró que le fue difícil su separación de Méndez.

Me duele que quieran voltear las cosas y eso no está bien, eso está muy mal y por eso estoy aquí; no se vale que quieran voltear las cosas y digan que yo fui una infiel porque eso no es cierto, que por favor me respete, fui muy buena esposa, yo no digo que él no fue un buen esposo: yo quería que funcionara mi relación, nunca me casé para divorciarme yo quería que funcionara, hice todo lo posible y lo imposible para que funcionara este matrimonio… Está fuera de mis manos, tuve que aceptarlo, me pasé días muy feos, la gente que me conoce sabe qué difícil fue esto para mi", finalizó.