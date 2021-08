México.- Vicente Fernández Jr. desmintió la información que asegura que su papá Vicente Fernández, tiene una enfermedad incurable y que paraliza su cuerpo y pulmones.



Molesto, Fernández declaró que no deben hacer caso a rumores y solo deben atender a las declaraciones oficiales de los médicos.

No hagan caso de pendejadas, sólo hagan caso a los doctores, no de pendejadas”, pide Vicente jr.

El hijo del “Charro de Huentitán” se mostró molesto por las preguntas sobre la salud de su padre, en especial cuando fue cuestionado sobre las declaraciones de su sobrino, Alex Fernández, quien decidió aplazar su boda religiosa y esperar a que su abuelo mejore.

¿Qué puedes opinar tú? ¿Ahorita qué es lo que importa?, no hagan preguntas estúpidas, con el respeto que merece su trabajo, qué puedes esperar que se cancele algo, qué es más importante, por favor no hagan preguntas que no vengan al caso…”