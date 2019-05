'No hay comunicación, ni respeto' dice Frida Sofía de su mamá

México.- Frida Sofía, quien próximamente se lanzará como cantante, confiesa ruptura con la polémica Alejandra Guzmán, su mamá, y dice que entre ellas no hay ni comunicación, ni respeto. Ambas no tienen contacto alguno.

En entrevista con el programa "Suelta la sopa", Frida Sofía comparte cómo está la situación entre ella y su mamá Alejandra Guzmán. Entre dimes y diretes, se comenta que Guzmán y Christian Estrada, el exnovio de Frida Sofía, existe una relación sentimental.

Frida Sofía relata que esta no sería la primera vez que su mamá se relaciona con uno de sus exnovios.

Frida Sofía confesó el motivo por el cual no llamó a Alejandra para felicitarla en el Día de las Madres.

Porque en primera no me contesta. La última vez que le hablé fue en Navidad . No me contestó y ya decidí yo no hablarle tampoco porque se suponía que iba a pasar Navidad conmigo."

Amo a mi mami, pero esta persona que está actuando de esta manera no la conozco. No sé si es la gente que la rodea, no sé si es el ego. Ya no hay comunicación, no hay respeto. Si soy mala hija, ¿por qué no me ha regañado?"