No juzguen: Kalimba se solidariza y apoya a los que no hacen cuarentena

México.- El cantante Kalimba defendió a las personas que aún salen a trabajar para poder sobrevivir pese a la cuarentena que se pide hacer para evitar la pandemia del coronavirus.

Agregó que mucha gente vive al día y por lo tanto no se pueden encerrar ni quince días como muchos ya lo hacen.

Su declaración se da a días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al pueblo salir de sus hogares a gastar para que la economía fluya, pero dicha acción no le pareció nada razonable a famosas como Thalía y Eiza González.

AMLO está realizando estrategias para que el pueblo mexicano enfrente de la mejor manera el coronavirus, pandemia que se extendió rápidamente por todo el mundo.

A través de un video que compartió en redes sociales, el ex integrante de OV7 se solidarizó con los que tiene que salir a trabajar todos los días para poder comer.

Kalimba señaló que aunque no es su situación actual entiende perfecto a las personas que viven al día, pues él vivió en la colonia Doctores por ocho años y su familia estuvo en bancarrota absoluta, y como él en ese entonces, ahora “no todo mundo se puede dar ese lujo”.

A través de un video, el hermano de M’balia explicó las razones por las que el pueblo debe salir, más si se trata por salud mental pues él más que nadie sabe lo que una persona puede vivir a través de un encierro.

Hay personas que viven al día, no a la semana, no al mes, al día, y a esas personas pedirles que se guarden en su casa por quince días, no es suficiente, la campaña además de guardarse en sus casas debería ser de pedirles a las personas que tienen la capacidad, de pagarles esos días para que se vayan a sus casas aunque no trabajen, para que se vayan a sus casas...", dijo.

Explicó que desgraciadamente muchos no se pueden guardar en estos días, con lo que internautas estuvieron de acuerdo y lo felicitaron.

El martes de camino a mi casa pasé por un edificio en construcción y ahí estaban todos, trabajando, porque es lo que tienen que hacer, entonces te pido que no juzgues si no conoces esa situación, ningún ser humano tiene derecho a juzgar si no ha estado en una posición en la que no sepa lo que es vivir al día”, pidió el intérprete de ‘Tocando fondo’.

Explicó que no es una situación económica, es una situación emocional, pues él sabe lo que se siente que tu casa te asfixie, el que tu cuerpo te asfixie, pues lo vivió.

Lo digo porque hay personas a través de las redes que les está picando el alma el quedarse en su casa, estamos juzgando diciendo: no, quédate en tu casa, por qué sales”.

Kalimba pide tomar conciencia

El cantante Kalimba señala que le da gracias a Dios porque tiene la situación económica para guardarse en casa y prevenir el Covid-19, lo que lamentablemente otros no pueden hacer y lo entiende.

Pide no dejar de ser empático en entender que hay personas que no tienen la situación económica para quedarse en su casa,

Mejor tira amor para afuera, pregúntate por qué esas personas prefieren salir en vez de quedarse en casa”.

Al final, pidió a los que pueden, quedarse en casa, pasarla bonito y hacer conciencia. ¿Será un mensaje para Thalía y Eiza González?

La cantante Thalía y la actriz Eiza González criticaron fuertemente a través de sus redes sociales al presidente Andrés Manuel López Obrador por pedirle a la gente salir a vender y comprar para que la economía del país no se detenga, pese a que expertos piden el aislamiento para evitar la propagación del coronavirus.