"No la valoran" Alejandra Guzmán arremete contra Televisa al defender a Silvia Pinal

Ciudad de México.- La cantante mexicana, Alejandra Guzmán, arremete contra Televisa para defender a su mamá, la primera actriz Silvia Pinal, después de que la empresa le quitara la exclusividad.

Hace unos días, el hijo de la primera actriz, Luis Enrique Guzmán, platicó para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’ que ahora que la actriz se encuentra enferma, la televisora le quitó el contrato de exclusividad, así mismo, dejó de pagarle y le retiraron el coche que le habían otorgado para su uso personal.

Ahora, su hija, la cantante Alejandra Guzmán, también dio su opinión al respecto esto para el programa ‘De Primera Mano’, asegurando que Televisa no le ha dado el valor que tiene su madre.

No le han dado el valor que tiene mi madre; desde que ‘El Tigre’ hizo esa empresa, yo creo que tenía un valor muy especial el ser artista, de ser Silvia Pinal, tener las palmas de oro que no tiene ninguna actriz en Latinoamérica más que ella”, aseguró.

Así mismo, la cantante aseguró que la televisora no ha aprovechado el trabajo y el talento de su mamá, además resaltó que Pinal es la única diva del cine mexicano que sigue viva.

No aprovechan todo el talento que tienen y mi madre es sabia por todos los años que tiene y se me hace injusto porque no ven el ícono, la diva que es, la única que sigue viva y que tiene la ilusión de trabajar, pues ahí es donde se ve que no tienen ya una dirección”, comentó Alejandra.