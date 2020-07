'No me alcanza' Conductor de VLA se queja de su sueldo

Ciudad de México.- Conductor del programa matutino ‘Venga la Alegría’ se quejó de su sueldo en pleno programa en vivo.

Un fuerte mensaje a la televisora Tv Azteca fue el que lanzó el conductor y cantante cubano William Valdés, durante la transmisión de ‘Venga la Alegría’.

Durante la sección ‘Margarita la de recursos humanos’ presentada por el conductor mexicano Carlos Alberto ‘El Capi’ Pérez Ibarra, William denunció que la televisora no le paga lo suficiente.

En la sección, ‘Margarita’ leyó una supuesta queja en contra del conductor, donde lo señalaron como alguien que paga para poder sobresalir en el show matutino.

Ante estos cuestionamientos, el conductor cubano señaló que no le alcanza el dinero con lo que le pagan en la televisora, por lo que no podría pagarle a la gente para que le echen piropos y halagos.

Ni idea porque yo no les pago, no me alcanza”, bromeó el conductor.