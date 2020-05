'No me llenó en la intimidad', Ninel Conde despotrica a su expareja

Ciudad de México.- La actriz y cantante mexicana, Ninel Conde, despotricó a su expareja, el empresario Giovanni Medina, asegurando que no la ‘llenó en la intimidad’.

Tras la separación de la pareja, no han terminado las discusiones, desde la parte potestad de su hijo, hasta supuestas amenazas de muerte a la actriz.

Durante una entrevista para el programa ‘Despierta América’, la actriz aseguró que Giovanni Medina, no puede superar que ella ya no quiere estar con él y por eso menciona mucho el tema, así mismo, aseguró que no la llenaba en la intimidad.

Como no supera que yo ya no quiero estar con él, que no me gusta, realmente nunca fue un hombre que me llenó como pareja en la intimidad, no lo supera, entonces ahorita fantasea”, declaró.

Cabe destacar que Ninel confesó que Giovanni tiene un problemas con el alcohol y solo busca un espacio en la televisión para atacarla.

Él sí estuvo tomando bastante porque él toma mucho. De hecho, tiene un mueble en donde tiene muchas botellas y toma diario. Esa es parte de mi preocupación”, comentó.

