No me pidieron ni la Visa: Pepillo Origel recibe la segunda dosis contra COVID en Miami

Miami, Florida.- Luego de las críticas que recibió por haber viajado de México a Miami, Florida, sólo para recibir la vacuna contra el COVID-19, el periodista de espectáculos, Juan José ‘Pepillo’ Origel, presumió contento que ya recibió la segunda dosis en la misma ciudad y no le pidieron ni la Visa.

A finales de enero pasado, Juan José Origel viajó a Miami con la intención de recibir la vacuna contra el Covid-19, lo cual ocurrió, pero le costó fuertes críticas de medios nacionales e internacionales que cuestionaron por qué no esperó a recibir la vacuna en México.

La inconformidad de colegas de Pepillo Origel llevaron a suponer que el actuar del periodista lo llevó a perder su Visa y a pagar una multa de más de 15 mil dólares.

Pero al parecer no fue así, pues Pepillo se encuentra en Miami, Florida, donde ya recibió la segunda dosis de la vacuna, como lo muestra en sus redes sociales.

Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna, me vine a poner la segunda vacuna, no me queda más que darle gracias a Dios, de estar vacunado, me voy a seguir cuidando... Lo único que le pido a Dios es que todos, todos, todos estemos vacunados ya... voy a seguir dando la vuelta aquí en Miami, no me pidieron ni la visa, nada, aquí ando, miren (dice entre risas)”.