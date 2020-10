No me vaya a dar el patatus: Lucía Méndez le tema a la vacuna contra el Covid-19

México.- 'Dejaría un poquito a ver qué pasa cuando se la pone alguien, no me vaya a dar el patatus’, respondió la cantante Lucía Méndez cuando se le preguntó si se aplicará la vacuna contra el Covid-19.

Ay mano, no sé, primero voy a probar a ver cómo les va… y me pondría la rusa, siento que la rusa me llama la atención, pero dejaría un poquito a ver qué pasa cuando se la pone alguien, no me vaya a dar el patatus”, confesó en entrevista para el programa Sale el Sol.