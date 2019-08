No me vuelvas a tocar o te doy una cachetada: Paty Cantú a ejecutivo acosador

México.- La cantante Paty Cantú contó cómo afrontó una situación de acoso sexual por parte de un ejecutivo mucho mayor que ella al inicio de su carrera como solista. Recordó cómo le recorrió la espalda con el dedo, pero ella se defendió.

En los últimos tiempos, el acoso sexual es un mal social que la mujer padece en todos los rubros, laboral, político, social, incluso en el familiar y la cantante de 35 años no quedó exenta.

En entrevista para un programa de televisión de Tv Azteca, la también compositora mexicana contó, entre risas, cómo se tuvo que defender del ejecutivo.

Sí me pasó una vez, me hicieron así con el dedito en la espalda porque traía la espalda descubierta con un vestido, alguien como cien años más grande que yo y sí me voltee y le dije así: no me vuelvas a tocar porque te voy a dar una cachetada”, recordó.