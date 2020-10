No paran los contagios de Covid-19 en Televisa, ahora detienen ‘Imperio de Mentiras’

México.- Parece que los casos de Covid-19 en Televisa no paran en los foros de grabación. Ahora se dio a conocer que el guapo Andrés Palacios, quien actualmente protagoniza el melodrama ‘Imperio de Mentiras’ al lado de Angelique Boyer dio positivo a la prueba.

Pero no sólo él, también se dio a conocer que el primer actor Alejandro Camacho dio positivo al coronavirus, lo que obligó a la producción a detener las grabaciones para descartar más casos.

Apenas, el miércoles 21 de octubre, Álex Kaffie informó en su columna ‘Sin lisonja’ que Televisa había frenado las grabaciones de ‘Imperio de Mentiras’ debido a que su protagonista Andrés Palacios había presentado síntomas de Covid-19, lo que ya fue confirmado por el propio actor del remake de ‘La Usurpadora’.

Ahora me tocó vivirlo a mi de este lado, estoy muy agradecido con toda la gente que me ha llamado y me ha mandado mensajes para saber como estoy, tengo una serie de síntomas complicados… es muy importante que no bajemos la guardia”, dijo Andrés en un video que compartió en redes sociales.