No pegó: entre lágrimas, Galilea Montijo acepta que no volverá a ser mamá

CDMX.- Dentro de la sección ‘Historias de amor’ en el programa ‘Hoy’, entre lágrimas y la voz entrecortada, la conductora Galilea Montijo conmovió a todos cuando habló de sus ganas de tener más hijos, pero que ya no podrá tener por indicación de su médico.

La también actriz habló de su relación con su esposo Fernando Reina con quien esperaba tener al menos otros dos hijos más. Ya tienen uno, Mateo, de 7 años.

Galilea presentó la cápsula junto a Andrea Legarreta, Paul Stanley y Shanik Berman que si hubiera tenido hijos más joven, sus probabilidades de ser mamá nuevamente serían mayores, pero no fue así, ella dio a luz a Mateo a los 38 años, lo que complicó su situación.

Incluso confesó que consultó a su médico, quien le recomendó que mejor no, por las complicaciones que pudieran presentarse.

La presentadora de Televisa confesó que intentó quedar embarazada de nuevo, pero no lo logró y poco a poco fue aceptando que no se podrá.

Hubo un tiempo en el que ya no me cuidé y dije: ‘si pega qué padre’, pero ya no pegó. Me quedé con las ganas, pero no creo que me falte porque soy feliz con puro hombre en mi casa”, contó Montijo a sus compañeros.