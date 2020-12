No pierdo la esperanza de abrazarte: Verónica Castro no ve a su nieto desde hace 13 años

CDMX.- Como pocas veces, la actriz Verónica Castro abrió su corazón y se pronunció en redes sociales para enviarle un amoroso mensaje a su nieto Mikhail Zaratustra Castro Liberman, uno de los dos hijos que Cristian Castro tuvo con la argentina Valeria Liberman, a quien no ve desde hace 13 años, pero no pierde la esperanza, pues es su 'titán amado'.

La primera actriz de telenovelas posteó en sus redes sociales una fotografía en la que ella y Manuel ‘El Loco’ Valdés sostienen y besan a Mikhail cuando era bebé.

Mikhail hace 13 años que no te veo y no me pierdo la esperanza de abrazarte mi titán amado”, escribió La Vero en Twitter.