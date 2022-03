Ciudad de México.- Después del estreno de “Luis Miguel, la serie”, el cantante volvió a ser tema de conversación y los internautas comenzaron a reciclar algunos de sus más sonados escándalos, como las declaraciones de una exmpleada de Luis Miguel, que llamó la atención debido a que este tema no era muy conocido por muchos.

Se trata de la particular forma en la que el intérprete de “La incondicional” trata a sus empleados. Es cierto que se sabe que “El Sol” es una persona con la que resulta complicado trabajar, pero no se conocía hasta qué niveles podía llegar.

A este respecto no existían muchos testimonios en torno a la dinámica que viven sus colaboradores momentos previos a los conciertos, cuestión que cambió en días recientes después de que Ana Villarín, exempleada de Luis Miguel rompió su silencio y reveló lo difícil que era trabajar con él.

Ana Villarin reveló que no lo podían ver a los ojos, por lo que se tenían que voltear. Foto: YouTube.

"Cuando llegaba Luis Miguel, que aparte llegaba tardísimo, por eso siempre empezaban tarde los conciertos, nadie podía estar viéndolo porque no le gustaba, entonces todos nos teníamos que voltear hacia la pared", dijo.

La también escritora de la revista Cine Premiere, confesó que "Era horrible" trabajar con él, pues además, minutos antes de que el papá de Michelle Salas saliera al escenario, se giraba la instrucción entre todos los colaboradores que evitaran el contacto visual con “Luismi”.

También aseguró que es posible que los fans y seguidores de Luis Miguel se hayan podido dar cuenta de que en la bioserie producida por Netflix, él mismo acepta que se le retrate como una persona muy difícil en el trato.

En ‘Luis Miguel, la serie’ acepta que se le retrate como una persona muy difícil de trato. Foto: Especial.

Y confirmó que es verdad que les hacen firmar un contrato de confidencialidad cuando trabajan con el intérprete de “Por debajo de la mesa”, por lo que no podía contar mayor detalle de lo que es la relación laboral con el reconocido cantante, pues ella firmó mencionado documento en el 2019.

"Les puedo dar como, a grandes rasgos, pero detalles no, o sea, hasta tienes que firmar tu acuerdo de confidencialidad, que casi ningún artista te hace firmar eso, así que desde ahí, red flags, pero te digo era mi primer trabajo, yo no sabía que no era lo normal", expresó Villarín.

