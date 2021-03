El costo del COVID-19 ya se refleja en los eventos, y para los que saben, los conciertos como los conocemos en México, sin la nueva 'normalidad' podrían realizarse hasta el 2024.

Así lo estiman expertos en esta industria, como Joaquín 'Wakks' Pavía (manager de Mon Laferte, Enjambre entre otros) y Amhed Bautista (Mercadorama, empresa de merchandising más famosa del mundo), quienes a través del podcast “Haciendo industria”, desmitifican todo aquello relacionado con el mundo de la música.

A mí me preocupa los daños colaterales, que son más que de los que la mayoría de la gente se imagina, tanto a nivel económico, de infraestructura, vamos a salir y va a ser un mundo post-apocalíptico a nivel industria musical, creo que lo más importante es saber que nos toca reconstruirlo, unirnos, más allá de qué oficina de management seas, qué festival seas”

“Yo creo que los que van a salir más rápido, los que nos unamos en reconstruir una industria musical en general. Viene mucho trabajo, veo una industria masomenos normal en 2024-2025, creo que hay un tema psicológico, de quien se puede sentir desprotegido al no estar en su casa, y creo que no soy el único, muchos lo vamos a vivir de esa manera. Hay un tema de reconstrucción fuerte, tendremos que aprender a vivir con ciertas cosas”, opinó Wakks Pavía.

“Va a havber mucho más destrucción de lo que pensamos, cuando se retomen los lugares de conciertos ya no van a existir tantos festivales, si de por sí a uno le toma cinco años ser rentables, vamos a ver cosas desiertas y que la única forma de reconstrucción va a ser la reinvención”, agregó Ahmed.

En la tercera temporada del podcast, ambos reflexionan sobre el quehacer de la música, los involucrados y es una especie de manual de todo lo que gira alrededor de esta industria.

“Era un podcast que le enseña a las nuevas generaciones cómo entrarle a la industria musical, y de paso, tocar todos los temas recurrentes de la industria musical”, dijo Ahmed, fundador de Mercadorama, empresa de mercancía oficial que lucha contra la piratería.

Wakks Pavía, quien tiene 15 años en la industria, manejando a artista como Mon Laferte, Enjambre, Carla Morrison, entre otros, habló sobre su experiencia en el proyecto.

Yo que doy cursos de management, siempre noté que había mucho interés de la gente en la industria musical, y cuando preguntaban o me metía más a fondo a saber qué es lo que sabían, me daba cuenta que no tenían la idea de la industria, sobre todo los roles”.