No puedo dejar de pensar en este angelito: Thalía exige justicia para Fátima

México.- La cantante mexicana Thalía, se pronunció no como empresaria ni como actriz, sino como madre y expresó dolor e indignación que causan los asesinatos contra mujeres y niñas en México, por lo que pidió justicia para Fátima Cecilia, la niña de 7 años que fue asesinada de manera cruel en la Ciudad de México.

La esposa de Tommy Mottola expresó a través de redes sociales con sus 15.5 millones de seguidores lo afectada que está de saber que niños y niñas no sólo de México, sino de todo el mundo, sufren de violencia, como el reciente caso de Fátima Cecilia, por lo que pide que pare ya.

No puedo dejar de pensar en este angelito de siete añitos. ¡Esto no puede continuar! ¡Hay que pararlo de inmediato! El caso de Fátima no es un caso de violencia más, sino una muestra de los miles de feminicidios que siguen acabando con víctimas inocentes”.