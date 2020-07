‘No puedo estar sola’, famosa cantante lucha contra una ceguera sin cura

México.- La guapa cantante de regional mexicano, Diana Reyes, confesó que lleva años luchando con una terrible enfermedad en las córneas que está a punto de dejarle ciega.

En entrevista para ‘De Primera Mano’, programa de espectáculos de Imagen Televisión, la cantante Diana Reyes confesó que apenas puede ver y confesó sus grandes miedos.

A veces entro como en un estado de desesperación, no puedo manejar, me he vuelto muy dependiente... Es incómodo porque te da miedo que la gente que está a tu alrededor se canse”, aseguró.

La valiente intérprete de ‘La socia’ y ‘Ajustando cuentas’ señala que pese a lo difícil de su situación, mantiene la lucha con optimismo.

Ningún tratamiento de los numerosos a los que se ha visto sometida hasta ahora ha funcionado.

“Tengo dos operaciones, láser y trasplante de córnea en el ojo izquierdo. Uso unos lentes híbridos que son especiales y que hasta ahora solo los consigo en los Estados Unidos”, contó Diana Reyes.

También afirmó que si no usa sus lentes especiales, ya está completamente ciega. Una realidad muy dura para esta atractiva mujer que a sus cuarenta años cosecha muchos éxitos en la música regional mexicana, al enfrentarse a un estado de miopía con astigmatismo y malformación de las córneas para los que, por el momento, no existe en la medicina solución posible.

Hoy en día ya no manejo y no puedo estar sola. Sencillamente, andar caminando tranquilamente en la calle se me complica, porque no veo si hay un escalón. De alguna forma, siempre dependo de alguien”, contó recientemente en otra entrevista para Tv y Novelas.