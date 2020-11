"No se sentía muy bien", Andrea Escalona relata últimos momentos de Magda Rodríguez

Ciudad de México.- El pasado domingo 1 de noviembre se informó sobre el fallecimiento de la productora de Televisa, Magda Rodríguez, quien fue despedida este lunes en el programa ‘Hoy’.

Mediante una entrevista para medios de comunicación, la hija de Magda, Andrea Escalona comentó que su madre se había contactado un día antes de fallecer para comentarle que tenía sobrecarga de trabajo y que no se sentía muy bien.

Antes del Tenorio hablé con ella y estuve con ella en su casa el sábado. Me fui al teatro, había quedado de irme a dormir con ella porque no se sentía muy bien… No me especificaba de qué pero tenía una carga de chamba en la semana y no se sentía muy bien. Luego me cancelo y me dijo que mejor que no, que no fuera a tener algo contagioso y que mejor nos viéramos el domingo”, aseguró Escalona.