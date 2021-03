Ciudad de México.- La pandemia por COVID-19 les enseñó a los artistas a reinventarse y ver lo bueno de las cosas a través del espectáculo "Los CoviDiantes".

En entrevista, ‘El Costeño’ habló sobre el show virtual “CoviDiantes”, el cual se realizará este sábado 20 de marzo, y en el que cuatro personajes, se enfrentan a la desesperanza, rutina, y tristeza armados de una comedia interestelar.

El Costeño habló sobre la crisis que vive la comedia. FOTO: AM

Para aliviar la ansiedad por el encierro, Jo Jo Jorge Falcón, El Indio Brayan y el JJ, lanzan el episodio 1: “La fila de las vacunas”, que expone cuatro diferentes puntos de vista sobre las dificultades de vivir sometidos a la pandemia.

Yo siempre he dicho que la risa es una válvula de alivio, de escape, que es una simbiosis que hacemos con la gente. Nosotros les ayudamos y ellos nos ayudan a nosotros, es un ganar-ganar, en cualquier espectáculo, el artista tiene que saber eso, que la gente está pagando y tenemos que hacer un buen trabajo, porque sino la gente se siente robada. La idea es que mi carrera no se quede ahí, yo vivo de esto y tengo un gran compromiso de hacer las cosas lo mejor posible, y esto es una prueba”, dijo.

Un elenco de lo mejor, promete sacar la risa a los espectadores. FOTO: ESPECIAL

Sobre el espectáculo, ‘El Costeño’ habló sobre los chistes y cómo estos, pueden ofender a personas de esta generación.

Estamos viviendo tiempos complicados, porque las generaciones, no voy a decir que las de antes eran mejores, pero algo que veo que está pasando, es que se ofenden de todo, pareciera que ya no podemos hacer chistes de nada, cuando la vida es agresión, cuando muerdes una manzana la estás agrediendo, cuando abres un empaque la tienes que romper, así es la vida”.

“No es fácil para mí estar lidiando con estas nuevas creencias de la gente, como el lenguaje inclusivo, el que también me da material para reirme y mofarme, y eso nos lleva a situarnos en una situación superior. Fuera de eso, en la comedia que a mí me gusta hacer, me burlo mucho de la condición humana, de cómo soy yo, y desde ahí, muchas gente se siente muy identificada”, comentó.

Sobre la crisis que atraviesa el teatro, y la comedia, el actor señaló que se tienen que apoyar para poder salir avantes de esta situación.

La comedia está pasando por una crisis, porque nos estamos enfrentando con ese público, esa sociedad doble moralista y que todos les ofende. Son cosas importantes por atender”, finalizó.

La cita para ver este show es a las 8:30 de la noche, a través de Cinépolis Click, los boletos se pueden adquirir en Ticketmaster a un costo accesible.