No será AMLO, pero así es como María León presume su 'mañanero'

No cabe duda que el ingenio es una de las mejores cualidades de María León, que desde la Ciudad de México decidió sorprender a sus seguidores de Instagram con su propia "mañanera".

Y no, no nos referimos a la conferencia del presidente, si no a su primera rutina de este martes donde la exvocalista de Playa Limbo demostró sus habilidades en el tubo.

María León siempre impresiona con sus acrobacias al practicar "pole dance" y este martes decidió darle los buenos días a sus seguidores con un corto video en el que presumió su primer salto de la mañana.

"El mañanero del martes #sinacá. #EntrenoPolero ¡Buenos días!", publicó como descripción del video que en solo una hora superó los 39 mil Me Gusta.

Sensualidad a todo lo que da

No cabe duda que María León sigue cosechando éxitos y seguidores, luego de que a principios de este mes publicó el video oficial de su canción "Ya no esperó más", tema principal de la serie "El juego de las llaves", exclusiva de Amazon Prime.

En la serie participan Michael Hodges, Gerald Trottman, Ghian Wright y Samy Izaza. La historia explorará los problemas de intimidad y fidelidad de un grupo de amigos.