No solo Vicente y Alejandro Fernández: Pepillo Origel recibe vacuna antiCOVID

Estados Unidos.- El conductor guanajuatense Juan José Origel, mejor conocido como ‘Pepillo’, compartió que ya recibió la vacuna contra Covid-19.

Hace poco, el conductor había revelado que Vicente Fernández y sus hijos Alejandro y Gerardo Fernández ya se habían vacunado en Estados Unidos y que incluso, los Fernández se le “vinieron encima” por adelantar dicha información.

Se me echaron encima todos por andar diciendo que ya se aplicaron la vacuna. Ya vienen todas las causas, el por qué y cómo se vacunaron. Se lo mandé también a los Fernández y ya no me contestaron. Para esto Gerardo Fernández me habló y me dijo ‘desmientelo’, y le dije ‘no lo voy a desmentir’”, comentó el conductor en un video.