No soy un asesino: culpan a Poncho de Nigris por muerte de empleado por Covid-19

Ciudad de México.- El actor y conductor Poncho de Nigris se encuentra en el ojo del huracán tras ser señalado como el culpable del desafortunado fallecimiento de uno de sus empleados que se contagió de coronavirus (Covid-19).

El también influencer, ha recibido infinidad de críticas desde que el carpintero que trabajaba en una de sus casas perdió la batalla contra el virus hace unos días.

El empleado, de nombre Arturo Medrano, trabajó por varios semanas para De Nigris, quien en diciembre del 2020 confirmó que él, su familia y dos empleados en su casa habían dado positivo al Covid-19.

En ese entonces, el regiomontano contó su experiencia con la enfermedad y cómo poco a poco progresaron para librar la dura batalla.

Sin embargo, tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de Arturo Medrano, sus detractores, lo llamaron "asesino", porque según, él fue el responsable de contagiarlo.

Ante la creciente polémica, Poncho de Nigris salió a aclarar que todo se trata de ataques en contra de su persona, y agregó que ha estado al pendiente de la familia afectada.

"No sabemos quién contagió a quién, pero estábamos trabajando, no estábamos de fiesta. No sabíamos si estábamos contagiados o si él trajo el virus en la casa. Yo creo que se contagió antes, porque él presentó síntomas antes que yo”, declaró.