'No te mueras' Laura Zapata, devastada al saber que hospitalizaron a Raymundo Capetillo por Covid-19

Laura Zapata, devastada al saber que hospitalizaron a Raymundo Capetillo.

Ciudad de México.- La actriz mexicana Laura Zapata, se mostró devastada al saber que hospitalizaron al primer actor, Raymundo Capetillo, por coronavirus (Covid-19).

Luego de que Ella Laboriel diera a conocer que el actor Raymundo Capetillo se encuentra internado por haberse contagiado de Covid-19, Laura Zapata contó al programa matutino ‘Venga la Alegría’ que pudo comunicarse directamente con su compañero y saber detalles de su salud.

No me contestaban y le mandé mensaje de 'Hola, Ray, ¿cómo estás? Te estoy marcando y entra al buzón de voz', entonces ya me contesta él y le dije 'Lo sé, yo sé que no querías que nadie supiera nada, pero pues ahora sí que a Ella no se le cuece un huevo en la boca'", contó Zapata.

Posteriormente, la actriz leyó la conversación que tuvo con él, previo a que su estado de salud se agravara.

Me preguntó que cómo estoy y yo pensé que estaba hablando con otra persona, porque si él está en el hospital no puede tener teléfono. Entonces yo digo: 'acabo de leer que Ray está internado en el hospital por Covid-19, lo acabo de leer exactamente de Ella', y entonces me responde 'Yo, ya voy más a la mitad del proceso, mantengámoslo callado'", detalló.

La actriz aseguró que le prometió al actor no decir nada, pero luego de que la noticia ya es de conocimiento público, decidió hacerlo para pedir una oración.

Mediante una palabra clave que ambos tienen, fue que Raymundo le demostró a Laura que estaba hablando con él directamente y le aseguró que va a estar bien.

Le dije 'por favor, no te mueras' y me dice: 'a medias del camino, para nada, no, no me va a morir, te mando muchos besos'", aseguró.

A punto de llorar, Zapata reconoció que está muy afligida por el bienestar de su amigo de años.

Es mi hermano de toda la vida, es mi primer amigo del ambiente artístico, mi hermano de siempre, cuando me salí de mi casa él me consiguió un departamento debajo del suyo, en la calle de Campos Elíseos; me dijo 'oye es que fíjate que se va a desocupar un departamento', entonces me cambié, fuimos vecinos nueve años, amigos entrañables, lo quiero, lo amo", finalizó.

Con información de El Universal.

FRG