'No tengo habilidad ni sentido común' Pedro Sola confiesa qué es lo que odia hacer

Ciudad de México.- El periodista mexicano, Pedro Sola, confesó en sus redes sociales qué es lo que más odia hacer.

Durante la cuarentena por coronavirus (Covid-19), Pedrito Sola a demostrado que no le gusta estar en aislamiento, así mismo, aseguró que casi entraba en ansiedad por esta situación.

En esta ocasión, el periodista y conductor del programa 'Ventaneando', confesó una de las cosas que que más dificultades ha tenido durante el confinamiento.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Twitter, aseguró que odia cocinar, pues no su mejor habilidad, e informó que no tiene paciencia para ello ni sentido común para preparar alimentos.

En esta época fatídica me he percatado que la cocina no es lo mío, detesto cocinar. No tengo idea no, tengo paciencia, no tengo habilidad ni sentido común para esto", publicó el conductor.