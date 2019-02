"No tiene vergüenza porque su familia está en Rusia": mamá de Geraldine

El escándalo se destapó con la separación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto... y se volvió a destapar cuando el actor e Irina Baeva aparecieron juntos en la portada de una revista, el Día de San Valentín, y Geraldine publicó un video revelando lo que en realidad vivió.

Las reacciones en el público siguen y más ahora que la mamá de Geraldine, Rosalba Ortiz, habló en el programa Venga la Alegría sobre Irina Baeva y le pidió a su exyerno que sea feliz "sin pisotear" a su familia.

Pero a la hora de hablar de Irina, mostró incluso imágenes de la obra de teatro que ella hizo con Gabriel Soto, antes de todo el escándalo, y señaló cómo Irina "se le acercaba y tocaba demasiado" al aún marido de Geraldine.

Dijo que a las niñas sus compañeras en la escuela les muestran las imágenes de su padre con su nueva pareja y que aunque las niñas tienen inteligencia emocional, Irina está ofendiendo a las niñas y a toda la gente que rodea a Geraldine.

Lo hace todo por atrás, no es valiente y está curándose en salud", "Las palabras convencen pero los hechos arrastran y hay que ver las fotos y ver qué clase de persona está ahí"

Dijo que a veces los hijos e hijas no cuentan todo lo que pasa en sus matrimonios porque no quieren que los padres vean problemas y los invitó a tener confianza a sus familias para evitar problemas incluso como la trata de personas.

Señaló que la actriz rusa hizo las publicaciones mostrando que Soto estaba con ella, por maldad y por ganas de romper un matrimonio, y que al estar su familia en Rusia, básicamente está haciendo lo que se le ocurre.

Ella no tiene vergüenza porque su familia no está aquí ni escucha lo que dice, ni ve lo que hace, no tiene una prodencia, coherencia y está dañando"