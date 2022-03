‘No vales nada’: mamá de Belinda manda indirecta a Christian Nodal

Ciudad de México.- Después de que Christian Nodal anunció el término de su relación sentimental con Belinda, se desató el furor en las redes, ya que ninguno de los dos han salido a explicar las causas o motivos de la separación, con lo cual dieron pie a la ola de rumores entre los que destacan un presunto abuso de confianza de la cantante al pedirle prestado mucho dinero a su ex prometido, o la controversia acerca de si la también modelo debería o no regresar el anillo de compromiso, por lo que se han pronunciado fanáticos, seguidores e incluso sus colegas famosos, y hasta las ex suegras, como en este caso la mamá de Belinda.

Pero en toda esta ola de declaraciones y ataques, Belinda Schull, mamá de la intérprete de “Bella traición” atrajo la atención de los reflectores tras desatar las sospecha de que las cosas no terminaron para nada bien entre ambas celebridades.

Belinda Schull desató tremenda controversia con este mensaje. Foto: Instagram.

La mamá de Belinda levantó las sospechas después de lanzar tremenda revelación a través de su cuenta oficial de Instagram, donde posteó una imagen con un mensaje que resultó entre confuso y controversial, ya que contenía unas líneas que hicieron levantar las sospechas que se trataba de una indirecta para Nodal.

“La lealtad es lo primero, lo segundo y lo tercero. Si no eres leal, no vales nada”, expresó la mamá de Belinda a través de sus historias de Instagram.

Hasta el momento, ni el intérprete de “Botella tras botella”, la también modelo ni sus familiares han salido a aclarar rumores sobre la razón por la que los cantantes decidieron terminar su relación, aunque algunos creen que no todo acabó bien entre los dos, pues unos aseguran que hubo engaños y otros problemas económicos, y tras el controversial mensaje de la señora Schull, todavía se cree más en estas teorías.

Muchos ya veían a la pareja llegando al altar, pero al parecer la mamá de Belinda no. Foto: Especial.

En cuanto a Christian Nodal, se le ha visto más en público, pues a pocos días de haber anunciado su ruptura con Belinda, inició el proceso para cubrirse los tatuajes que tenía por su ex pareja.

Además de hacer presentaciones en entregas de premios y conciertos personales en varias partes de México y Latinoamérica.

