No voy a tener piedad, es un gay homofóbico: Javier Ceriani contra Daniel Bisogno

México.- Javier Ceriani, conductor del programa de espectáculos ‘Chisme No Like’, de YouTube, le respondió a su colega Daniel Bisogno y le mandó decir al aire que es un gay homofóbico y que no tendrá piedad con él, pues actuará.

Todo comenzó en la emisión del 9 de diciembre de Ventaneando, donde Daniel Bisogno atacó a Ceriani a quién llamó ‘pobre diablo, asqueroso y jeta de bruja mal cog…’, al parecer porque les ganó la exclusiva de que la actriz venezolana Marjorie de Sousa ya tiene novio y un empresario mexicano.

Luego de enterarse, el conductor argentino, en el que asegura que no le importa quién caiga, aseguró en un video que posteó en YouTube que no permitirá que Daniel Bisogno ni nadie lo siga atacando.

Fuerte y directo como es él, Javier le respondió a Bisogno y de paso criticó al programa que encabeza Pati Chapoy, al decir que cuentan con un presentador que sólo se dedica a atacar a otras personas.

Frente a los comentarios totalmente asquerosos, xenofóbicos, homofóbicos, perversos que dio ese señor, Daniel Bisogno, en la empresa esa que le vende electrodomésticos a la familia mexicana, se refirió a mi persona, a mi programa y eso implica a todos los seguidores de Chisme No Like”, dijo el amigo de Elisa Beristain.

Javier Ceriani señaló que en pleno 2020 no deben existir los actos homofóbicos, como lo hizo Daniel Bisogno, quien asegura, se molestó porque ‘Chisme No Like’ les ganó la exclusiva de Marjorie de Sousa.

Les dolió porque quieren joder a los que estamos trabajando, le vamos a poner un stop, ahora quieren jugar y ahora vamos a jugar. Voy a sacar las garras del águila, no para defenderme porque me chupa un hu… lo que diga Bisogno, pero lo hago por muchas cosas que no están bien”, dijo.