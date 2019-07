Noelia sacude sus glúteos y caderas al ritmo de Bronco

Puerto Rico.- No cabe duda que para la cantante y actriz porno Noelia no hay canción que no baile, y lo probó con “Sergio el bailado”, de Bronco, tema con el que se contoneó para sus fans en su perfil Instagram.

Noelia creó su propia marca de ropa, con una línea de leggins, con el apoyo de su esposo Jorge Reynoso. Foto: Especial.

El video, en el que se le ve a la esposa de Jorge Reynoso en leggins blancos de su propia marca, y una blusa negra que deja ver su busto, llegó a las 169 mil reproducciones en unas horas.

Calentando motores para el video bailecito de esta noche... Ya saben que todo esto es diversión y lo hago con mucho cariño para ustedes. Los amo”, escribió la actriz porno.

La puertorriqueña de 40 años dio a conocer hace algunos meses que incursionaría en el cine para adultos. Así lo decidió luego del escándalo por un video sexual en el que se vio envuelta hace algunos años, situación que aún le duele, como ella misma lo señala.

Si supieras lo rico que se siente tener un amor platónico y ver cómo hacer realidad todas y cada una de tus fantasías”, “Se agradece el bailecito preciosa”, “Eres un amor que bonito bailas ¿puedo ser tu pareja de baile?”, le escriben en sus redes sociales.

¿Es Noelia toda una instagramer?

La cantante y empresaria Noelia, quien está a semanas de estrenar su película para adultos, se la pasa compartiendo fotos y videos candentes con sus miles de seguidores, con quienes interactúa a través de mensajes virtuales.

Hablando de mensajes, la también actriz utiliza sus redes sociales para invitar a sus seguidores a inscribirse en su canal privado para recibir contenido exclusivo.