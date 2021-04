VIDEO. Noelia confiesa que sufrió abuso sexual desde los 9 años, en el colegio

Puerto Rico.- Noelia concedió una entrevista en la que se solidarizó con Frida Sofía, quien denunció a su abuelo Enrique Guzmán, por abuso sexual. La puertorriqueña contó que ella también sufrió de abusos desde los 9 años, en la escuela.

Noelia ya había compartido la amarga vida que llevó al lado de su madre, Yolandita Monge, y su padrastro, Carlos “Topy” Mamery, quien abusaba de ella con el consentimiento de su propia madre.

Lo que nadie sabía es que la también empresaria ya había sido víctima de abuso por parte de un profesor de educación física.

La cantante fue ganadora del Premio Billboard a la Música y sus canciones son reconocidas en países europeos como Italia y Francia. Foto: Instagram.

A mí me pasó primero a los 9 años y no fue con él (con su padrastro). A los 9 años un maestro de educación física me ultrajó”, confesó Noelia.

Noelia cree que son personas que ubican a niños con vacíos, vulnerables, para aprovecharse de ellos, y era su caso, no tenía papá y su madre no pasaba tiempo con ella.

Estas personas que ubican a estos niños con vacíos para violarlos o para usarlos, yo no había conocido a mi papá, mi papá me abandonó, mi papá biológico, entonces hubo un poco a eso: ‘súbete ahora hasta el tercer escalón y brinca y yo te agarro’, entonces esa vez no me soltó y empezó todo”.

Noelia es una cantante, actriz, modelo erótica, playmate y empresaria puertorriqueña. Foto: Facebook.

Me amenazó de muerte y dijo que si yo decía algo, iba a matar a toda mi familia y así siguió toda la historia. Yo sí hablé y después se formó un lío en esa escuela porque lo había hecho a muchas niñas y había una niña de 16 años embarazada y el maestro terminó en la cárcel y después lo mataron”, confesó.

Contó que su mamá nunca estaba en casa, se la pasaba de viaje, pero cuando supo hizo tal drama porque no le dijo a ella primero lo que estaba pasando.

Ay, el drama, ‘¿por qué no me lo dijiste a mí primero?’ Y en primera ella no estaba, estaba de viaje, eso no es para culparlo, gracias porque proveía, pero ella no estaba en ese momento en la casa, yo era una niña de 8-9 años y yo tenía mucho miedo de que (el maestro) iba a matar a mi familia”, compartió Noelia.

Noelia sufre abusos por parte de su padrastro

Noelia contó para “Suelta la Sopa” que un año después, su padrastro, Carlos “Topy” Mamery, llegó a vivir con ellas y desde el primer momento abusó de ella, y su mamá lo sabía.

Este señor que ya gracias a Dios no está aquí, desde el primer día que me conoció, estaba haciendo cosas indebidas y ella estaba viéndolo”, confesó.