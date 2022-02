México.- La película CODA obtuvo la nominación más importante en los premios Óscar 2022, la de Mejor Película, y uno de sus principales actores, el mexicano Eugenio Derbez, no irá a la gala que se realizará el 27 de marzo de 2022.

En una videollamada que Eugenio Derbez sostuvo con el programa Venga la Alegría, declaró estar muy orgulloso y feliz porque CODA compite como Mejor Película con Belfast, Don’t Look up, Drive my Car, Dune, King Richard, Licore Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog y West Side Story.

Feliz de estar conectado con ustedes y poder hablar con la gente allá en México, gracias por el espacio”, comenzó Derbez.

CODA es una película de 2021 dirigida por Sian Heder./ Foto: Google

Enseguida el conductor Horacio Villalobos le preguntó si esperaba estar nominado en la categoría de Mejor Actor por su personaje Bernardo Villalobos, un maestro de música mexicano.

“No, no, no, yo creo que en un principio tuve muy buenas críticas pero creo que el papel no tiene la fuerza suficiente para competir con todo este universo de actores y de películas maravillosas que hubo este año”, explicó Derbez.

Luego Ricardo Casares interrumpió para destacar que Bernardo Villalobos es maravilloso porque no es un mexicano que haya cruzado la frontera de manera ilegal, no es un latino que sea un narcotraficante, al contrario, es un mexicano artista maestro de música.

“Exacto, es una de las cosas con las que siempre he luchado desde que estoy aquí en Estados Unidos, de tratar de aceptar papeles que rompan con los estereotipos, y para mí era muy importante que un papel como este en el que estoy interpretando a un maestro de música que resulta ser mexicano, no tiene nada que ver con narcotráfico, con migración, no soy el pandillero, nada de ese tipo de personajes en los que nos encasillan a los latinos en Hollywood y eso me encantó, es un personaje que es trabajador, triunfador, que es bueno en lo que hace y resulta que es mexicano”, reafirmó.

Ricardo Casares se enlazó con Eugenio Derbez a través de una videollamada en Venga la Alegría./ Foto: Especial

Horacio Villalobos intervino de nuevo para invitar a los televidentes de TV Azteca a ver CODA porque es una película que habla sobre tomar decisiones en la vida, entre el amor y lo que uno quiere hacer y porque claro, está nominada a los Óscar 2022.

“Efectivamente Horacio que bueno que lo mencionas porque de repente hay gente que cuando se entera que tiene algo que ver con una familia de sordos dice ‘bueno y eso a mí qué’, no al contrario, es precioso porque conecta con toda esta gente”, confirmó Derbez.

El también director y productor señaló que así como la protagonista de CODA, Ruby Rossi, interpretada por Emilia Jones, existen muchos jóvenes en el país del norte que tienen que cortar sus alas por su familia.

“Por ejemplo aquí en Estados Unidos pasa muchísimo que hay muchos hijos de latinos que a veces no pueden cumplir sus sueños porque tienen que ayudar a sus papás, y de repente quieren volar y no pueden porque son los intérpretes, porque la mamá y el papá no hablan inglés y tienen que ir al doctor, al abogado, al supermercado, al dentista y no quieren ir si no van con los hijos, y los hijos a veces quieren volar, hacer sus propias carreras y no se los permiten”, expuso Derbez.

Eugenio Derbez interpreta a Bernardo Villalobos en CODA./ Foto: Google

Eugenio Derbez negocia permiso para ir a los Óscar 2022

Por último, Ricardo Casares le preguntó a Eugenio Derbez si va a ir al Teatro Dolby el próximo 27 de marzo, en donde se desplegará la alfombra roja para recibir a los los nominados y participantes en cada una de las películas nominadas a los Óscar 2022.

Debido a que Derbez ya tiene un compromiso laboral con otra película, lo más probable es que no acuda a codearse con las celebridades de Hollywood, aunque va a pedir permiso a ver si puede ‘escaparse’.

“Fíjate que estoy filmando a principios de marzo… Mira, estoy filmando una película y no estoy en Los Ángeles en esas fechas, pero justo ahorita acabo de hablar para ver si pueden checar con la producción, es muy difícil a veces cambiar un llamado, es complicado, pero van a tratar de ver si hay posibilidades de mover algo para que pueda yo asistir, entonces todavía no es seguro”, finalizó.

El 27 de marzo de 2022 es la fecha en la que se realizará la gala de los Óscar 2022 en el Teatro Dolby./ Foto: Google

Felicitan en redes a Eugenio Derbez

La nominación que obtuvo la película CODA en los Oscar, en la que actúa Eugenio Derbez, causó cientos de felicitaciones de los fans del mexicano y también de sus colegas.

Omar Chaparro le dijo: “Felicidades amigo, no me sorprende, tu talento, constancia y disciplina te han llevado aquí en hora buena”.

Martha Debayle expresó: “Felicidades querido! Que orgullo!”.

Camila Cabello fue muy breve, le comentó: “Yesss”

Héctor Sandarti escribió: “Felicidades amigo! Es una gran película!!”.

Anette Cuburu declaró: “Felicidades me da muchísima alegría!!”.

Consuelo Duval, muy a su estilo, le dijo: “YEEEEEEEESSS CHINGADA MADRE YEEEESISISISIMO!! Te eme keke!!”.

