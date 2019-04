Nominan a Yalitza Aparicio a Mejor Actriz en los premios Ariel

Luego de haber sido nominada al Oscar como Mejor Actriz, Yalitza Aparicio repite ahora en la gala del cine mexicano, pues fue nominada a Mejor Actriz en los premios Ariel.

Yalitza Aparicio tomó por sorpresa al mundo del cine por su participación en la película "Roma", del director Alfonso Cuarón, que participa en 15 categorías en los premios Ariel, entre ellas Mejor Película, DIrección, Fotografía, Guión Original, Actriz y Actor Revelación.

Esta mañana, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer a los nominados a los premios Ariel, que se entregarán este 24 de junio en la Cineteca Nacional.

Denuncian complot contra Yalitza

La nominación de Yalitza llega en medio del escándalo, pues hace un par de meses Rossana Barro, coordinadora de invitados de la AMACC, publicó en su cuenta de Twitter que varias actrices se estaban uniendo en su contra.

Rossa Barro denunció un presunto complot contra Yalitza Aparicio en Twitter.

"Me enteré que hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la @AcademiaCineMx que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más", tuiteó.

En ese entonces, la AMACC descartó haber recibido ninguna solicitud de no invitar a Yalitza Aparicio a los premios Ariel, reveló El Universal.