Nora Velázquez pasa de ‘Chabelita’ a mujer acosada por el fantasma de su abusador en 'Cosas Imposibles'

CDMX.- Pocos son los actores que pueden salir de un personaje y pasar a otro sin ser asociados en un solo género, y así lo logró Nora Velázquez, quien interpreta a una mujer sumergida en una violenta relación de pareja en la cinta “Cosas Imposibles” que se estrenó este fin de semana.

“Cosas Imposibles” es una película dirigida por Ernesto Contreras, que narra la historia de Matilde, una mujer sexagenaria que, desde los 15 años, ha vivido inmersa en una relación de violencia y desprecio con su marido Porfirio. Cuando Porfirio fallece, su única compañía es su gato ‘Fidel’, pero Matilde cree que su marido la sigue torturando con sus apariciones.

Por si fuera poco, su pensión es cancelada. Pero su vecino Miguel, un joven y hábil comerciante, se apiadará de ella y, poco a poco, irán desarrollando una profunda amistad que les ayudará a liberarse de sus viejas ataduras para vivir la vida que siempre quisieron.

En entrevista PARA AM, Nora platicó sobre la experiencia e invitó al público a no perderse esta producción, que coadyuva al desarrollo del cine mexicano.

La escribió Fanie Soto que es una escritora muy jovencita de Guadalajara, es su primer guión. Se grabó en 2019 y no la pudimos presentar. Me dieron la oportunidad de hacer a Matilde, conocían mi trabajo, y conocer a Benny fue lo más bonito, tiene una linda luz, un gran talento. Una amistad entre un jovencito, y esta mujer, refleja esa magia”, explicó.

Nora resaltó que el poder reflejar la realidad de muchas mujeres violentadas es otro de los puntos álgidos.

Sin nadie, más que su gatito después de 45 años, fallece su marido.

Me encanta Matilde y Miguel en su amistad, van creando mucho, me gusta mucho la historia de Fanie que escribió una historia maravillosa. La historia está basada en la historia de una tía de ella; me duele mucho que una mujer que atiende a un hombre, sea violentada, y no pueda dejarla