‘Nos damos buenos estiramientos’: Raymix presenta a su novio por primera vez

Ciudad de México.- Edmundo Gómez Moreno, conocido como Raymix, está dando mucho de qué hablar, ya que recientemente tuvo un encuentro con los reporteros de espectáculos quienes le hicieron una entrevista improvisada, y durante la charla el cantautor mexicano presentó por primera vez a su novio ante las cámaras.

La controversia se desató en las redes ya que los usuarios desconocían de las preferencias sexuales del famoso, pero este año el intérprete de “Oye Mujer”, declaró abiertamente su homosexual.

El también ingeniero desató el alboroto en redes sociales ya que al viajar en el auto con su pareja y ser abordado por la prensa ya que se acaba de destapar su participación en el nuevo reality de Televisa, “Las Estrellas Bailan en Hoy”, se vio obligado a presentar a su pareja en público.

El creador del género musical conocido como electrocumbia, se enfrentará en la pista de baile a diferentes famosos, como Manelyk, ex participante de Acapulco Shore, además de Gomita, Lis Vega, Raul Magaña y Toñita, por mencionar algunos.

El cantante confesó que su pareja es instructor de gym y le ayuda a prepararse para el concurso. Foto: Especial.

Es por este motivo que Raymix ya está preparándose físicamente para el reality de baile del programa Hoy, por lo que constantemente se le ve ensayando arduamente para darlo todo en el escenario.

A la salida de uno de sus ensayos la prensa lo abordó y le hicieron una breve entrevista, con la que dejó con el ojo abierto a más de uno, pues se mostró muy relajado y abierto para abordar el tema de su vida privada y dio algunos detalles sobre el nuevo romance que sostiene con quien es su instructor de gimnasio.

De acuerdo con las declaraciones de Raymix, su novio será parte fundamental de su participación en el concurso, ya que, al ser entrenador físico, le ayudará a mejorar su condición.

Pero el intérprete de “Dónde estarás”, aclaró que apenas están iniciando, pues llevan alrededor de un mes y medio de relación, sin embargo, bromeó al mencionar que, para prepararse físicamente, son necesarios unos “buenos estiramientos”.

“Pues sí, aquí lo traigo, ya llevamos un mes y medio saliendo, y lo que me gustó es que es entrenador de gimnasio”, y cuando le preguntan si se le da sus buenos estiramientos, él respondió “por supuesto, y yo también se los doy”.

Raymix reveló que en los próximos días saldrá su nuevo tema llamado ‘Súper Nova’ Foto: Especial.

A pesar de su confesión, Raymix ya no habló más del tema, pues espera que su noviazgo sea lo más personal posible y alejado de los medios, ya que su pareja no pertenece al mundo de la farándula y prefiere mantenerse de bajo perfil. Incluso no quiso ni revelar su nombre ante las cámaras.

Y ante el cuestionamiento de dónde se conocieron y más detalles de su amorío, el cantante señaló en tono de broma que su nueva pareja le prohíbe hablar de su relación.

Por otra parte, Raymix ya se encuentra en ensayos para su participación en el reality, el cual inicia mañana 2 de mayo, además, en cuestión de música, próximamente estrenará su nuevo sencillo llamado “Súper Nova”.

