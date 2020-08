'Nos golpeaban y torturaban': Paris Hilton revela secretos de su oscuro pasado

Estados Unidos.- Paris Hilton confesó que sufrió abusos cuando era adolescente y aunque millones de personas en todo el mundo pudieran pensar que su vida era perfecta solo por tener dinero, en realidad no era así.

Antes del lanzamiento de su documental de YouTube, “This is Paris”, la socialité de 39 años, afirmó que fue abusada física, mental y emocionalmente en un internado, pero lo había mantenido en secreto hasta ahora.

Enterré mi verdad durante tanto tiempo, pero estoy orgullosa de la mujer fuerte en la que me he convertido. La gente puede asumir que todo en mi vida fue fácil para mí, pero quiero mostrarle al mundo quién soy realmente”, dijo Hilton a People.

La empresaria habló que su estilo de vida sin control cuando era una adolescente que vivía en Nueva York causó preocupación a sus padres.

“Era muy fácil irme a clubes y fiestas. Mis padres eran tan estrictos que me dieron ganas de rebelarme”, recordó.

Sus padres pensaron que Paris no tendría remedio hasta que tomaran medidas severas y optaron por enviarla a una variedad de internados, y finalmente terminó en la escuela Provo Canyon en Utah durante 11 meses.

Sabía que iba a ser peor que en cualquier otro lugar. Desde que me despertaba pasaban todo el día gritando en mi cara, fue tortura. El personal decía cosas terribles. Me hacían sentir mal conmigo misma y me intimidaban”, contó.