¡Nos quieren matar!: Miguel Bosé contra la vacuna del Covid-19

España.- El cantante Miguel Bosé se situó una vez más en el centro de la polémica. El famoso intérprete calentó, una vez más, las redes sociales con su controvertida posición respecto al coronavirus, y es que el artista parece estar totalmente en contra de la futura vacuna.

Un usuario de Twitter compartió un gráfico que mostraba la relación entre los vacunados de gripe y los fallecidos por coronavirus, sugiriendo que la mortalidad aumenta si se incrementa el número de vacunados.

Esta no es la primera vez que el cantante se pronuncia contra la profilaxis del coronavirus.

Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España-Bill Gates”, publicó el pasado 9 de junio en redes sociales.