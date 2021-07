MÉXICO: Para Ricardo Muñoz vocalista de Intocable, hacer colaboraciones con otros artistas, no es prioridad.

Para Intocable, ya no es necesario hacer colaboraciones o duetos, ya que su fama es estable y son muy felices con lo que están haciendo.

Nosotros no somos un grupo de modas, a lo mejor en nuestro momento estábamos de moda, pero eso de los duetos, ya lo hemos hecho por ejemplo lo hicimos con Arjona, aunque no tengo nada en contra con ello, porque a todos nos gusta el dos por uno, pero para mí, eso de hacerlo por hacer algo, sólo porque la gente quiere el dos por uno, no me gusta” dijo Ricardo.