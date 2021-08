México.- Zuleika Garza, quien fuera la prometida de Sammy Pérez, reapareció ante los medios para poner fin a los rumores que surgieron tras la muerte del actor, aclaró que nunca huyó, y que sigue en Colima, donde falleció el actor por complicaciones de COVID-19.

A través de una llamada telefónica en el programa "Es Show" de Multimedios, la joven dijo entre lágrimas que se le hace injusto que digan que abandonó a Sammy y que además se había quedado con el manejo de sus cuentas bancarias, aseveró que no le importa lo que digan de ella, pero están afectando a sus hijos y a su papá, pues aclaró que en ningún momento huyó como se dijo.

Estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas. Yo no estoy, no he huído, no me he escondido, aquí estoy en Colima”, expresó Zuleika.

Sammy se quería casar con Zuleika Garza. Foto: Instagram

La prometida de Sammy aseguró que nunca se fue, sino que estuvo aislada como el doctor se lo indicó y además aclaró que ella no tiene las tarjetas de las cuentas del actor, ya que se las entregó a los sobrinos de este.

El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mí muchas cosas, que yo no me fui con las cuentas bancarias, ahí está el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor”, aclaró Zuleika.

'Tengo las pruebas'

Entre llanto, Zuleika dijo que tiene las pruebas de lo que asegura.

“Si estoy diciendo todo y dando la cara, es porque ya no aguanto, están destrozando a un niño y a mis padres, no me parece justo que estén haciendo todo esto con nosotros. No me importa que me destrocen a mí, sé la realidad, tengo las pruebas, tengo mensajes, tengo videos y todo. Lo que hacen conmigo no me importa, pero están destruyendo a mis hijos, tengo un hijo de 8 y una hija de 16, tengo a mi padre enfermo de diabetes”, contó Zuleika.

Además le mandó un mensaje a Eugenio Derbez, con quien Sammy trabajó en los programas de XHDRBZ así como en la película "No se aceptan devoluciones".

El señor Eugenio Derbez se refirió a mí sin conocerme, que yo había dejado abandonado a Sammy, a él no le consta, él se enteró de todo en la clínica porque yo se lo comentaba a su sobrino y a su mánager, él nunca estuvo en Colima", explicó.

Por último, contó que tanto los sobrinos de Sammy como su mánager querían que ella se hiciera cargo de todos los gastos hospitalarios tras infectarse de Covid-19, pero dijo que ayudó con lo que pudo.

Reveló que alguien dio la dirección de su mamá, y aseveró que si algo le pasa a su familia hace responsables a quienes han estado diciendo cosas que no son ciertas "quiero que lo avalen con pruebas como yo lo voy a avalar".

