Jalisco.- Este lunes 27 de diciembre don Vicente Fernández y doña Cuquita hubieran cumplido 58 años de casados, y en redes sociales sus hijos lo recordaron con emotivos mensajes y fotografías, pero fue la novia de Chente Jr. quien se robó la atención al hacer una revelación inesperada.

Primero fue Alejandro Fernández quien escribió un emotivo mensaje junto a una fotografía que compartió en la que aparece junto a sus hijos en compañía de doña Cuquita y don Vicente Fernández, quien falleció el pasado 12 de diciembre tras varios meses hospitalizado.

"Hoy se cumplirían años. 58 de casados y los mismos enseñándonos, entre muchas otras cosas, todo lo que el amor puede construir. Los amamos, jefes", escribió 'El Potrillo'.

Alejandro Fernández publicó esta foto para conmemorar el 58 aniversario de bodas de sus papás. Foto: Instagram

La publicación de Alejandro Fernández pronto recibió miles de likes y mensajes de ánimo y buena vibra.

"Les mando un abrazo con mucho afecto!", escribió el cantante Napoleón, entre otros muchos famosos.

Por su parte, Vicente Fernández Jr. también quiso conmemorar este día especial, y publicó una fotografía en la que aparecen sus papás.

"Ejemplo! Maestros! Aniversario de boda 58 LOS AMO @kukisabv @_vicentefdez", escribió.

'Chentillo' también recibió miles de likes en su publicación, al igual que varios mensajes, como el del comediante Gilberto Gless, quien le escribió "Bendiciones hermano".

Sin embargo hubo un mensaje en particular que llamó mucho la atención, y fue el de su novia Mariana González Padilla, pues aprovechó la publicación de la foto de sus suegros para 'apuntarse'.

"Mi vida así nosotros", escribió, a lo que Chente Jr. le contestó: "así será te amo".

Lo que más llamó la atención fue la respuesta de la llamada 'Kim Kardashian mexicana' a uno de los mensajes de los internautas, pues unos decían que ya querían boda, pero un texto en específico le hizo una petición especial a la pareja de enamorados.

Espero que tengan un hijo parecido a Vicente Fernández y lo llamen Vicente Fernández", se lee en el mensaje y Mariana respondió: "Tendremos a Vicenta por que Vicente ya tiene a Vicente su hijo".

Así que tal vez pronto la novia de Vicente Jr. le dé un integrante más a la familia Fernández, y es que ya ha dicho en otras ocasiones que ella quiere tener una familia grande.

Según lo publicado por Mariana González, de 38 años, en sus redes sociales, es madre de dos hijos, una niña y un niño, pero en octubre pasado, durante una conversación con sus seguidores en Instagram, en la que abordaron el tema de la boda con Vicente Fernández Jr., de 58 años, reveló que quiere tener más bebés.

"A mí me encantan las familias grandes como la mía, así que a mí me encantaría tener más bebés. Entonces, pues si Dios no da, claro que sí”, reveló en aquél entonces Mariana ante el cuestionamiento de sus seguidores.

Este domingo, la novia de Chentillo había mandado un romántico mensaje a su pareja a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Yo te escojo a ti, para que nos compliquemos la Vida juntos, para que salgamos adelante siempre. Por que aún parezca que todo anda mal, todo pasará y siempre de la mano juntos, ten por seguro que jamás te voy a soltar ni dejar caer. Siempre estaré ahí contigo, en tus mejores logros y en tus peores fracasos mucho más te amo @vicentefdzjr9".

