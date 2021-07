Ciudad de México.- A través del canal de YouTube de YosStone, su novio Gerardo González publicó un video en el que la defiende de las acusaciones por el delito de pornografía infantil por el que está en la cárcel desde el 29 de junio.

La pareja de la youtuber Yoseline Hoffman comienza el video agradeciendo a todas las personas que han expresado su cariño, su apoyo y su empatía hacia lo que ha estado sucediendo.

El hombre que afirmó que lleva poco más de ocho años de novio de YosStop, señaló que se ha difundido información falsa sobre el caso.

Agregó que la hermana del youtuber Ryan Hoffman, conocido como "Rayito", es totalmente ajena a la situación por la que fue detenida.

Yoselinne no conoce a ninguno de los involucrados, Yoselinne no estaba presente el día que grabaron ese video, Yoselinne no tiene nada que ver con esta situación, es completamente ajena, Yoselinne solamente habló de un tema que ya era viral, se expresó y por eso la están acusando el día de hoy. Por una simple terminología están comparando la expresión con un delito muy grave", señaló.