OSCAR 2021: Las plataformas digitales y su importancia dentro de la 93 entrega de los premios

Ciudad de México.- Sin ellas tal vez jamás hubiéramos conocido a “Roma” de Alfonso Cuarón, a la nominada “Sound of Metal”, o hasta el propio “El Irlándes”.

Tan solo en la 93 entrega de los premios Oscar, Netflix ganó más de 30 nominaciones. Hoy más que nunca, las plataformas se han convertido en las aliadas del cine que parecía lapidado por los grandes estudios, y hoy, es el que se coloca como los mejores del mundo.

Para Rafa Sarmiento y Axel Kuschevatzky, la forma en que consumimos cine está cambiando, y eso ha creado una revolución en la industria.

“En la medida que manejan cada uno de los eslabones de películas y series, y hay menos distancia real concreta entre la forma tradicional de los estudios, y los nuevos jugadores, se parecen cada vez más”, opinó Axel.

Los estudios crearon sus propias plataformas, exclusivas, Warner es el cerebro dentro de HBO, Paramount, Disney.

Las plataformas han apostado por proyectos que los grandes estudios no han querido hacer; historicamente creo que el primer intento de la plataforma por entrar a la contienda, fue con ‘Beast of no Nation’, creo que era de Netflix. Ahora, oponerte al nuevo orden y la nueva forma de consumo que dicta la gente, ni siquiera los creadores (es un suicidio)”, consideró Rafa Sarmiento.