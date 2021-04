OSCAR 2021 y lo que provocó la pandemia en la 93 entrega de los premios

Los Ángeles.- La cuenta es regresiva para la entrega de los 93 premios Oscar, y esta edición además de realizarse fuera de fecha, cuenta con curiosidades explicadas por expertos como Rafa Sarmiento y el crítico Axel Kuschevatzky.

Axel Kuschevatzky será uno de los pocos periodistas que estarán en los Oscar. FOTO: ESPECIAL

"Después de después de 93 ceremonias del Oscar se tiene a dos mujeres nominadas: Chloe Zhao y Kathryn Bigelow, y serían las únicas ganadoras de la historia”, dijo Rafa.

Es la cuarta vez en la historia que se modifica la entrega de los premios, la primera fue en los años 30’s por unas tormentas en Los Ángeles; la segunda fue en 1968 por el asesinato de Martin Luther King; la tercera en 1981 por el intento de asesinato de Ronald Reagan”.

Rafa Sarmiento otro de los críticos especializados. FOTO: ESPECIAL

Además, no habrá medios en la alfombra roja, sólo 8 tendrán la oportunidad de estar en vivo. Los nominados asistirán con un acompañante.

“Además, es la primera vez de Chile en la categoría de documental (Agente Topo); la proporción asiática en esta entrega es grande, por directora, actriz de reparto”, agregó Sarmiento.

El porqué ‘Nomadland’ es una de las favoritas, tiene que ver con el retrato inusual de la imagen que solemos ver de los Estados Unidos, y que podría ser el reflejo de muchas culturas.

Los nominados este año. FOTO: ESPECIAL

“El resto del elenco son personas sin ninguna preparación, que se fueron encontrando en el camino, verdaderos nómadas que se toparon en el camino”, añadió Rafa.

Axel, quien es uno de los 8 periodistas que cubrirán la entrega, comentó que no va a haber gente en las gradas, todos pasarán por un examen de COVID-19, con uno o tres testeos previos.

Serán 270 personas en el recinto de la entrega, esos grupos son grupos, es lo que sabemos”.

El fallecido Chadwick Boseman podría alcanzar un Oscar póstumo al mejor actor por “La madre del blues”.

Ésas y más curiosidades son las que forman y rodean a esta atípica entrega, que será histórica para todos los involucrados.

Aquí algunas de las apuestas de los cinéfilos:

Best Picture: Nomadland

Best Director: Chloé Zhao for Nomadland

Best Actor: Chadwick Boseman in Ma Rainey's Black Bottom

Best Actress: Carey Mulligan in Promising Young Woman

Best Supporting Actor: Daniel Kaluuya in Judas and the Black Messiah

Best Supporting Actress: Youn Yuh-jung in Minari

Best Original Screenplay: Emerald Fennell for Promising Young Woman

Best Adapted Screenplay: Chloé Zhao for Nomadland

Best Animated Feature: Soul