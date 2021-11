Octavio Ocaña: Si se mantiene la controversia, podrían exhumar cuerpo del actor

AM.- Un alto mando de la Fiscalía del Estado de México confirmó que de seguir irregularidades en el caso de Octavio Ocaña, un juez podría determinar abrir su féretro para investigaciones.

Según Tv Notas, hay mucha presión en el caso, que podría llevar a la destitución de elementos policíacos, y hasta el padre podría resultar afectado.

La fuente consultada, reveló que ante las inconsistencias en las declaraciones de los familiares y de policías estatales, el cuerpo de Octavio Ocaña, podría ser exhumado.

Yo te puedo asegurar que los policías no sabían quién iba a bordo, no sabían si se trataba de un secuestrador o un asesino, pero siendo honesto e imparcial, sí la regaron, cometieron diversas faltas”,

Ellos tienen una responsabilidad penal llamada ‘abuso de autoridad’, pues el actor no fue agarrado en flagrancia, haciendo algo ilícito”, dijo a Tv Notas.

El elemento de la Fiscalía enfatizó que esto se salió de control, y las ‘cabezas van a rodar’.

Sobre las grabaciones y el hecho que no lo ayudaron en el momento de su agonía, también se explicó:

Además cometieron abandono de persona; en el caso de Octavio, que no podría valerse por sí mismo, debieron brindar de inmediato el auxilio y no observar ni tomar video, primero era la integridad de la persona”.

Sobre ‘la siembra del arma’, asunto que se ha hablado por parte de la sociedad, también señaló:

El protocolo tampoco es así, los policías no son peritos; primero se debió fijar el arma, es decir, tomar fotografías de ésta en su mano, de la escena del crimen; y la pistola, una vez que llega el perito, debe ser embalada (resguardada en una bolsa, sin manipularse)”, reiteró.

Sobre una posible exhumación, que ha sido negada por parte del padre del actor, el funcionario añadió:

Eso es otra cosa en la que el papá se ha equivocado; dijo que no se podría, pero pueden sacar el cadáver a petición de un juez, si algo no cuadra durante las investigaciones, con o sin autorización del padre. Esto no acaba”.