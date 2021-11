Octavio Ocaña: Sacan a la luz qué y quién y heredará la fortuna que hizo el actor

Ciudad de México.- Después de que el pasado 29 de octubre el actor Octavio Ocaña perdiera la vida en un trágico accidente del cual hasta la fecha sigue sin esclarecer del todo, las noticias y especulaciones no han parado.

Uno de los últimos rumores que salieron acerca de la vida de quien interpretó a “Benito Rivers” en la serie de comedia “Vecinos”, fue respecto al supuesto hijo no reconocido que tuvo con una ex novia.

Recientemente otro rumor ha cobrado fuerza en las redes sociales, pues se filtró un video donde se puede escuchar a Octavio Ocaña hablar acerca de lo que podría pasar con los bienes que logró conseguir en vida.

En el video, Octavio da los posibles principales candidatos a la herencia, que son sus papás, sus hermanas y Nerea Godínez, quien fue la prometida en vida del actor.

La información la filtró Dael Quiroz, en su canal de YouTube “Arguende Tv”, quien afirmó que existe un video en el que de viva voz Octavio Ocaña dice que heredará dos de sus propiedades al hijo de Nerea Godínez, quien, al ser menor de edad, podrá hacer posesión de ellos al cumplir la mayoría de edad, por lo que su madre sería quien los administre mientras tanto.

El “arguenderito” también comentó que sus deseos no los asentó en un documento oficial, puesto que no es un documento testamentario, no obstante, se habla que la familia del actor posiblemente respete la decisión que tomó “Benito”.

También se sabe que el hijo de Nerea era muy cercano a Octavio Ocaña, pues el niño le llamaba “papá Tavo”, pero esta situación causó descontento entre seguidores e internautas.

Se dice que las propiedades a las que el hoy occiso hace referencia, están ubicadas en la Ciudad de México y en Tabasco, además de un terreno en el estado de Querétaro.

Mucho se ha rumorado que Octavio le compró un departamento a su novia Nerea y que invirtió en su empresa una fuerte cantidad de dinero, por lo que, si no fuera beneficiaria del testamento, no le afectaría.

