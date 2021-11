Señalan que intentan desprestigiar a Octavio Ocaña con video donde se ve consumiendo droga

AM- En redes sociales circula un video donde se muestra al actor Octavio Ocaña consumiendo lo que aparentemente es cocaína.

Pero para periodistas como Elisa Beristain, todo esto es parte de una campaña de desprestigio.

En este video está claro lo que todos podemos ver, pero Chisme No Like desde un principio dijo que muchos jóvenes como todo el mundo, están viviendo tristemente estos encuentros con el peligro de las drogas; pero a mí me parece que van a iniciar una campaña de desprestigio contra su memoria y su familia para tratar de que se hable de eso y ocultar sus cochinadotas”