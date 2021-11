Octavio Ocaña: La serie ‘Vecinos’ supera rating con especial de homenaje a ‘Benito Rivers’

AM.- Los fans de la serie ‘Vecinos’, proyecto en el que trabajó Octavio Ocaña, mejor conocido por su personaje de Benito Rivers, registró un récord de audiencia en su último programa transmitido este domingo.

Octavio Ocaña ganó fama por mantenerse en este programa por más de 15 años; su personaje era hijo de Frankie Rivers (César Bono), un cineasta soñador que buscaba proyectar sus deseos en su hijo quien siempre le decía: ‘Que no quiero ser actor’.

El programa de este domingo mantuvo el hashtag “Siempre serás nuestro Benito”, que mostró los bloopers de todos los actores de la temporada.

Según los datos de la televisora, el especial de “Vecinos” fue visto por más 2.2 millones de personas, superando a “Lo que Callamos las Mujeres”.

Los fans agradecieron a la producción ese regalo, y en redes sociales, los comentarios positivos se desbordaron en nostalgia, un poco de tristeza y alegría.

Yo los veo en todos sus programas, extrañaré a Benito”; “Sin Benito no será lo mismo”; “Octavio Ocaña, desde Miami estamos contigo”; “Se me salen las lágrimas al saber que ya no estará Benito”.