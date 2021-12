México.- A dos meses de su fallecimiento, Nerea Godínez viajó a Tabasco para visitar la tumba de quien fuera su prometido, el actor Octavio Ocaña, donde aceptó que no hay día que no se ahogue en llanto por su partida.

La joven compartió varias fotografías en las que se le ve sentada frente a la tumba de actor de la serie de Televisa, “Vecinos”, la cual luce rodeada de flores.

Al lado de las imágenes posteó un mensaje en el que expresa que aún se niega a aceptar su partida y no sabe cómo calmar el dolor que siente.

Papi, ya dos meses que nos dejaste y hay días en que aún no me lo creo, sigo negada con tu partida y no se si algún día pueda comprender y calmar un poco este dolor tan intenso que dejaste en mí… en todos…”, escribió Nerea Godínez en el post.

Nerea recordó los planes que tenía con quien diera vida a “Benito Rivers”, de ir juntos a Tabasco y ahora ella lo hace sola y de la peor manera.

Tú deberías de estar aquí en tu bello Tabasco con nosotros, ese era el plan, ahora me tocó venir a verte de la peor forma, pero por ti iría hasta el otro lado del mundo de ser necesario y lo sabes, no hay día que no me ahogue en llanto preguntándome ¿por qué a ti? ¿Por qué a nosotros?”, agregó la novia de Octavio Ocaña.