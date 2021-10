Estado de México.- La polémica respecto a la muerte del actor Octavio Ocaña se convirtió en un tema muy comentado en redes sociales, y es que circulan fuertes imágenes de los últimos momentos con vida del joven de 22 años, lo que no pasó desapercibido por internautas luego de que se publicara la versión oficial de las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México compartió el comunicado oficial de los lamentables hechos en los que perdió la vida Octavio Ocaña, uno de los protagonistas de la serie de Televisa “Vecinos”, los cuales ocurrieron este viernes 29 de octubre en la autopista Chamapa-Lechería a la altura de la colonia Prados Iztacala, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, según se lee en el documento.

Según la versión publicada por las autoridades, Octavio Ocaña perdió la vida por un disparo de arma de fuego en la cabeza, y en el comunicado señalan que su cuerpo fue encontrado dentro de la camioneta que conducía.

Sin embargo, en el video que compartió un usuario en Twitter se puede ver que el actor, quien está sentado en el asiento del piloto, mueve su mano derecha, además a su alrededor están varios elementos de policía, incluso uno dentro del vehículo, mientras otros someten en el piso a los hombres que iban con él.

En las redes sociales usuarios cuestionaron el por qué no se le estaban dando primeros auxilios al actor además de señalar que no se le veía ninguna arma en sus manos, como se podía observar en otras fotos que también circulan en redes.

Internautas cuestionaron en la misma publicación de la Fiscalía en su cuenta de Facebook que su versión era incongruente.

“Qué raro, en este video se le mira vivo y moviéndose aún pero eso sí, los policías dentro de su auto sin brindarle primeros auxilios. Además de que en ninguna de las 2 manos se le mira ningún arma como en la foto que presentaron los confiables elementos de seguridad. Tomó el arma antes de morir para la foto?”, se lee en un comentario.

Quiero ver que van a decir por plantarle el arma a Benito. Por que no se accionaron las bolsas de aire y por que las patrullas estaban chocadas de los lados, como la camioneta de Benito", escribió un usuario en Facebook.

"Y porque si dicen que el perdió el control y se 'estrelló' , que pasó entonces con la camioneta de los polis que estaba chocada por enfrente...? Ellos provocaron ese accidente..... Ellos chocaron la camioneta para que el se estrellars...... Y en las primeras fotos 'que mostraron de '(Benito QPD)' no tenía el arma de fuego en su mano y después resulta que si??... Esto esta sembrado.. a quien quieren engañar", expresó otra persona.

Se informó que la forma en la que el conductor de la camioneta perdió la vida será dada a conocer por las vías institucionales de la Fiscalía General.

Octavio Pérez, padre del fallecido actor Octavio Ocaña, fue abordado por varios medios de comunicación al acudir a la funeraria donde se vela el cuerpo de ‘Benito’.

Según información de El Universal, don Octavio rechazó la versión que su hijo portaba un arma de fuego.

No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron, claro que fue algo sembrado, tenía quien lo cuidara y ellos son los que traen arma”, dijo don Octavio.