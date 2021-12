México.- Nerea Godínez respondió si es verdad lo que se dice sobre que su prometido Octavio Ocaña, quien murió por un balazo en la cabeza, le dejó una herencia.

Según Dael Quiroz, en su canal de YouTube, afirmó que existe un video en el que el propio Octavio Ocaña dice a quién le dejaría sus propiedades, y trascendió que supuestamente parte de ellas serían para Nerea Godínez.

La joven que fuera la prometida de 'Benito' tuvo que cerrar sus redes sociales debido a los continuos ataques que recibía, además de que había quienes la señalaban como la culpable de la muerte de Octavio.

Pero en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Nerea respondió las dudas respecto a si había heredado o no algo de su novio.

El conductor del programa "De primera mano" explicó que tras su insistencia a cuestionar a Nerea Godínez, esta le respondió con un audio de WhatsApp varias preguntas.

La gente vive como en una novela, piensa que las cosas son como en las novelas, en las series, este país esta súper mal”, se escucha en la grabación.

Nerea Godínez, prometida de Octavio Ocaña, dice que ya está harta de que digan mentiras sobre ella. Foto: Instagram

La prometida del actor de la serie de Televisa “Vecinos”, explicó que lleva su vida normal, al igual que los familiares de Octavio, pues tienen que seguir su vida normal.

“Yo mi vida la llevo normal con mi empresa como siempre y mi día normal... y su papá, pues igual con su empresa en Tabasco y su hermana trabajando en lo que trabaja, todos estamos haciendo lo que hacíamos cuando estaba Tavo, nada diferente”.

Respecto a si Octavi Ocaña le dejó alguna herencia, o a su hijo, Nerea fue tajante en su respuesta.

No hay ninguna herencia que me haya dejado, por supuesto que no, yo no sé dónde sacan tantas cosas, yo no sé cómo la gente se lo cree, si ni siquiera les enseñan pruebas”, expresó.

Agregó que no puede hacer que todo el mundo le crea, pero que se queda con la gente que la conoce “que es bastante y saben quién soy y cómo soy. Van a seguir hablando... ya me harté, ya me cansé, cada día es más difícil toda esta situación”.

Prácticamente todo lo que dicen de mí es mentira, ni me puso casa, ni me puso departamento, la casa es mía, es rentada, pero es mía, yo estaba aquí desde antes, la empresa es familiar de toda la vida”, expresó Nerea.

Agregó que todo lo que todo lo que Octavio tenía como cuentas con servicios de telefonía o de bancos, nada está a nombre de ella

Ni siquiera están a mi nombre (cuentas de Octavio), lo tiene Bertha (hermana) no sé la gente de dónde saca tantas cosas... está cañón, falta mucha cultura, mucha educación en este país”, finalizó.

Respecto a este mismo tema fue precisamente Bertha Ocaña, hermana de Octavio, quien también se pronunció sobre el tema de la supuesta herencia.

“A quién le cabe en la cabeza que un niño de 22 años iba ya a tener un testamento y que iba ya a tener concentrado el día que se iba a morir y tener planeado todo y una herencia... es realmente indignante, como familia aparte de todo lo que ya estamos viviendo, todavía tener que soportar este tipo de calumnias”.

