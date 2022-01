VIDEO. Familia de Octavio Ocaña pide ayuda de testigos para esclarecer la muerte del actor

México.- A más de dos meses de la muerte de Octavio Ocaña, su familia sigue dando de qué hablar, ahora piden el apoyo de testigos para recabar videos y fotografías del día de su fallecimiento para el caso.

Lo que la familia del actor de la serie “Vecinos” busca es comprobar que “Benito Rivers” no se disparó durante la persecución con policías en Cuautitlán, Izcalli, como aseguró la Fiscalía General del Estado de México.

Su hermana, Bertha Pérez Ocaña pide apoyo a la ciudadanía con pruebas que ayuden a que la muerte de Octavio no quede impune.

Bertha compartió que su familia ve poco probable que su hermano se haya disparado por accidente, por ello piden a quien tenga material audiovisual, se los compartan para esclarecer el fallecimiento de Octavio.

Hoy me dirijo a ustedes para pedir su apoyo… Les pido por favor que si ustedes tienen videos o fotos... por favor envíenoslos. Nosotros cuidaremos su identidad y sus datos serán confidenciales”, explicó la hermana de Octavio Ocaña, quien compartió un correo electrónico y un número telefónico a donde pueden enviar las pruebas.

Bertha Pérez Ocaña señaló que las investigaciones para comprobar que Octavio Ocaña no se disparó seguirán, pues es un proceso largo, por lo que la “ayuda (de todos) puede ser esencial”.

Cada día tenemos más elementos para comprobar que mi hermano no se disparó… recuerden que su ayuda puede ser esencial para nosotros o para el esclarecimiento de los hechos que cobraron la vida de mi hermano”, puntualizó Bertha.

Bertha agregó en redes sociales que el representante legal de la familia tiene imágenes que están siendo analizadas con el objetivo de encontrar detalles que ayuden en la investigación.

Tenemos en nuestro poder una gran cantidad de videos y fotos, sabemos que existen muchos más que la gente quiere compartir, pero quizá tengan miedo de hacerlo o que quizá no tengan manera de hacérnoslos llegar”, destacó la joven al tiempo que les pide no temer, pues sus nombres no saldrán a la luz.