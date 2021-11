Tabasco.- Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, asegura que no se quedará de brazos cruzados y buscará justicia, ya que asegura que a su hijo lo mató la policía, además explicó que la bala que mató a su hijo no corresponde con el calibre del arma que traía.

Tras la muerte del intérprete de Benito Rivers en la serie "Vecinos", la cual se dio en muy extrañas circunstancias, su padre dijo ante los medios que luego de enterrar a su hijo hará lo necesario para obtener justicia.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, don Octavio Pérez habló del sentimiento por el que atraviesa el y su familia por la muerte de ‘Benito’ y negó que su hijo anduviera en malos pasos o que consumiera drogas.

“Estamos dolidos, te hablo como padre común y corriente… es la comida diaria de todos los mexicanos, se dicen muchas cosas, se inventan muchas más. Te lo digo como padre, ya enterré a mi hijo y yo voy hasta las últimas consecuencias, mi hijo no fumaba marihuana, no tomaba todos los días. Me pidió permiso si podía ir y siempre iba con dos escoltas… Se fue a Villa del Carbón, dejó las escoltas con su novia y se adelantó con 2 amigos”.

La familia de 'Benito Rivers' no está conforme con la versión oficial de las autoridades. Foto: Instagram

El papá de Octavio Ocaña no está de acuerdo con la versión oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que asegura que el joven actor se disparó por accidente, además de que iba alcoholizado.

Voy a llegar hasta lo último, porque no es posible que ahora también nos tengamos que cuidar hasta de los policías… tú y yo sabemos Gustavo que así no son las cosas, nos cuidamos de la delincuencia, estoy muy molesto con este dictamen”.

En la entrevista en vivo a través de la página oficial de Facebook del periodista reveló que un fiscal había hablado con su hija, que primero Ocaña había salido negativo a las pruebas del alcohol y luego que no, y que querían abrir nuevamente el cuerpo de su hijo pero él no lo permitió “mi hijo no es ningún experimento, por eso me lo traje para mi tierra”.

‘Se metieron con la persona equivocada’, señala papá de Octavio Ocaña

Más tarde, don Octavio Pérez volvió a comunicarse de manera telefónica con Gustavo Adolfo Infante, pero esta vez a través de su programa de televisión “De primera mano”, en donde fue tajante al aseverar que a su hijo lo mató la policía.

El conductor de televisión abrió la entrevista con una pregunta directa: “¿Quién asesinó a su hijo”, a lo que don Octavio contestó: “De manera frontal la policía, está claro, claro como el agua, obviamente y estoy muy indignado… lo que yo quiero es justicia, ellos sembraron todo esto”.

Se metieron con la persona equivocada, yo no soy cualquier persona y lo van a pagar muy caro, desde arriba hasta abajo quien caiga”, dijo el padre de Octavio Ocaña.

Gustavo Adolfo le cuestionó por qué los policías se habían ensañado con su hijo, y respondió: “Son gente que no están preparados para eso, han de ser policías de pueblo, no federales, si son federales traerían una patrulla de la Guardia Nacional, no están preparados para esto, son gente inepta, ignorante”.

Era evidente que don Octavio estaba muy enojado, pues incluso en momentos de la conversación gritaba y se le cortaba la voz, aseguró además que los oficiales lo que querían era robarlo o secuestrarlo, “lo querían levantar, luego luego se ve”.

Dijo que su hijo traía la ventana abajo y se veía quien iba manejando, que traía una camioneta ostentosa, pero como cualquiera puede traer. “Mi hijo veía con los vidrios abajo, con música, totalmente dando la cara, sabían quién era, empiezan a perseguirlo, mi hijo sabían que era un chamaco que venía manejando, no un delincuente”.

Don Octavio aseveró que le dispararon y luego le pusieron la pistola en la mano, aceptó que su hijo sí traía un arma, debido a la inseguridad, pero que la bala que lo mató no es de calibre .380 mm, sino una 9 mm que entró desde afuera de la camioneta.

El padre del actor de 22 años aseguró que tiene evidencia que podría dar un giro a la investigación, pero que lo presentará a su debido tiempo.

El pasado viernes 29 de octubre el actor Octavio Ocaña murió debido a un balazo tras una persecución policial en el Estado de México. Foto: Instagram

Tengo un video satelital en donde mi hijo va en la carretera y en su momento lo presentaré”.

Además reveló que a uno de los acompañantes que iba con su hijo lo golpearon y amenazaron para que declarara lo que se dijo oficialmente.

“Lo retuvieron y le estuvieron pegando para que se culpara de la muerte de mi hijo, que él le disparó. Voy a llegar a las últimas con ayuda o sin ayuda, como padre, voy a llegar hasta las últimas consecuencias, expresó.

Mi hijo venía vivo y lo dejaron morir, nada más se le quedaban viendo graciosamente, también yo me voy a reír de ellos”.

Respecto a una de las preguntas más recurrentes en redes tras revelarse los videos de la persecución, sobre por qué Octavio Ocaña no se detuvo, su padre comentó que él mismo así se lo aconsejó, debido a la inseguridad en esa zona.

Yo le pedí que no se detuviera en esa zona, porque lo iban a ching..., y mira lo que pasó”.

Don Octavio Pérez aseguró se va a encargar de que se haga justicia, pero primero quiso dedicarse a despedir a su hijo como se debe.

Mi hijo no era un delincuente, era un actor profesional, pero no dejaba de ser un joven que quiere divertirse”.

